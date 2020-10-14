تشاد: تحيي غداً اليوم العالمي للمرأة الريفية 2020

أنجمينا: (Tchad infos)

تحيي البلاد، يوم غد الخميس، مناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية لعام 2020، والذي جاء تحت شعار ( مساهمة المرأة الريفية في مكافحة الفقر والآثار الاجتماعية الاقتصادية لوباء كوفيد – 19)، وستحتضن هذه الاحتفالية هذا العام قرية ” كوبي غُـو “، الواقعة في مقاطعة كيميتي، بإقليم سيلا، شرقي البلاد، بحسب بيان وزيرة المرأة وحماية الطفولة.

وأوضحت وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو – في بيانها مساء اليوم الأربعاء، بمكتبها، أن الإحتفال يجري رسمياً برعاية سيدة البلاد الأولى هنده ديبي إتنو.

وسيقام في هذا الاحتفال أنشطة متنوعة منها، ثقافية وإجتماعية وإقتصادية لصالح المرأة الريفية التشادية، بحضور السلطات الرسمية والتقليدية في المنطقة.

وقد حددت الجمعية العامة، تاريخ الـ 15 من شهر أكتوبر، بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها ’’بما تضطلع به النساء الريفيات، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.