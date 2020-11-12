تشاد: بلدية أنجمينا قامت بتنظيم ورشة تدريبية لمالكي المرافق الصحية

أنجمينا:(Tchad infos)

نظمت بلدية أنجمينا اليوم الخميس 12/نوفمبر/2020 ، دورة تدريبية لتنظيم إدارة النفايات الطبية الحيوية في المستشفيات بالعاصمة وستقوم بتدريب مدربي هياكل الرعاية في الـ 12 من نوفمبر الجاري.

وتعتبر هذه العملية كجزء من مشروع الصحة الحضرية في أنجمينا والذي أعدته بلدية المدينة والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال الأمين العام النائب لبلدية مدينة أنجمينا ، “إبراهيم ماينا توكا” ، إن إدارة النفايات في المرافق الصحية في البلاد غير منظمة وغالبية المستشفيات في العاصمة التشادية لا تدير نفاياتها بشكل صحيح.

وأكد إبراهيم توكا ، إن هذا الجانب من سوء إدارة النفايات يقلق بلدية أنجمينا ، مؤكداً أن بعض مؤسسات الرعاية الصحية تعهدت بتدمير نفاياتها إلى مركز المستشفى الجامعي المرجعي للأم والطفل أو إلى مستشفى الصداقة التشادية الصينية ، ويتم تسليمها إلى جامعي القمامة غير الرسميين الذين يرمونها في الأماكن المكشوفة أو يحرقونها في العراء.

وقال الأمين العام لبلدية أنجمينا إبراهيم ماينا توكا ، إن الحروق في المؤسسات تلوث الهواء الذي يتنفسه الموظفون والمرضى والسكان المحيطون.

وذكرت منظمة الصحة العالمية ، في تقريرها لعام 2018 عن النفايات المتعلقة بالرعاية الصحية ، أن “النفايات المتعلقة بالرعاية الصحية هي مستودع للكائنات الدقيقة التي يمكن أن تصيب البشر والمرضى في المستشفيات والعاملين في مجال الصحة وعامة الناس”.