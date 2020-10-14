    • Autres
  • تشاد: بلدية أنجمينا تبدأ في إستصلاح شوارع العاصمة الرئيسية

تشاد: بلدية أنجمينا تبدأ في إستصلاح شوارع العاصمة الرئيسية

14 octobre 2020 13:17

أنجمينا: (Tchad infos)

بدأت بلدية العاصمة أنجمينا في إستصلاح الشوارع الرئيسية بأنجمينا ، يوم الثلاثاء، بعد أن تعثرت شوارع المدينة في فصل موسم الخريف بسبب الحفر المترامية في الطرقات.

وقد أشرف على عملية حملة الإستصلاح للشوارع عمدة بلدية أنجمينا عمر بُكر، بدءً من بلدية الدائرة الرابعة بالمدينة، وبحضور الإدارة الفنية للبلدية المركزية.

وقد إحتُشدت الجرافات والقلابات لعملية الإستصلاح، التي تطال كل الدوائر العشر لمدينة أنجمينا بغية تسهيل المرور المتعثر بسبب الحفر الكثيرة في الطرقات.

وقد دعا عمدة بلدية أنجمينا عمر بُكر، المواطنين للوقوف بجانب البلدية للاستصلاح والنظافة، في الوقت الذي شرعت فيه البلدية في رش المبيدات ضد البعوض في إطار حملتها لمكافحة الملاريا، بحسب تصريحات العمدة.

About

Laisser un commentaire

COVID-19 Infos

SITUATION DU TCHAD

Confirmés : 860 

Guérisons : 770

Décès : 74

%d blogueurs aiment cette page :