تشاد: بالا تحتفل بوضع أول حجر أساس بتوجيهات من رئيس الجمهورية

أنجمينا: (Tchad infos)

وضع وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة ، الدكتور إدريس علي بشر – ممثلاً لرئيس الجمهورية – اليوم الجمعة الموافق 06/نوفمبر/2020 في مدينة بالا في إقليم مايوكيبي الغربي ، حجر أساس لبناء مركز مجتمعي للوسائط المتعددة التابع لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وجاء وضع حجر الأساس اليوم بعد أن إفتتح الوزير نفسه ، المركز المجتمعي للوسائط المتعددة ، أمس الخميس في مدينة بونغور عاصمة إقليم مايوكيبي الشرقي.

وسيقوم المركز المجتمعي متعدد الوسائط ، من بين الأمور أخرى ، بتقليص الفجوة الرقمية في المدن المعنية بهذا المشروع وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من خلال تطوير الإقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي بين الأقاليم والمدن الصغيرة.