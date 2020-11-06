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  • تشاد: بالا تحتفل بوضع أول حجر أساس بتوجيهات من رئيس الجمهورية

تشاد: بالا تحتفل بوضع أول حجر أساس بتوجيهات من رئيس الجمهورية

6 novembre 2020 22:03

أنجمينا: (Tchad infos)

وضع وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة ، الدكتور إدريس علي بشر – ممثلاً لرئيس الجمهورية – اليوم الجمعة الموافق 06/نوفمبر/2020 في مدينة بالا في إقليم مايوكيبي الغربي ، حجر أساس لبناء مركز مجتمعي للوسائط المتعددة التابع لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وجاء وضع حجر الأساس اليوم بعد أن إفتتح الوزير نفسه ، المركز المجتمعي للوسائط المتعددة ، أمس الخميس في مدينة بونغور عاصمة إقليم مايوكيبي الشرقي.

وسيقوم المركز المجتمعي متعدد الوسائط ، من بين الأمور أخرى ، بتقليص الفجوة الرقمية في المدن المعنية بهذا المشروع وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من خلال تطوير الإقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي بين الأقاليم والمدن الصغيرة.

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