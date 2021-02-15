تشاد: بالإضافة إلى رؤساء دول الساحل الخمس “G5” ، تم الإعلان عن عدة مشاركين آخرين في العاصمة التشادية

أنجمينا: (Tchad infos)

افتتحت الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء دول الساحل G5 اليوم الاثنين في العاصمة التشادية أنجمينا ، وسيستمر المؤتمر حتى يوم غد الموافق 16 فبراير 2021 وحضر خمسة رؤساء من جميع دول مجموعة الساحل الخمس.

بالإضافة إلى رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس الأعضاء (موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد) ، تم الإعلان عن العديد من رؤساء الدول والحكومات في العاصمة التشادية ، هم رئيس السنغال “مكي سال” ، رئيس غانا “نانا أكوفو أدو” ، رئيس وزراء المغرب :سعد الدين العثماني” ، ورئيس الاتحاد “الأفريقي موسى فكي”.

كما يشارك رؤساء ومديرو المنظمات والمؤسسات الكبرى وهي: الأمم المتحدة ، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، جامعة الدول العربية ، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تقرير: محمد كبرو حسين