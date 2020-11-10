تشاد: النيابة العامة تعرض متهمين برشوة “90 مليون فرنك” للمفتشية العامة للدولة

أنجمينا:(Tchad infos)

عرضت النيابة العامة في تشاد رجلين ، أحدهما صيني والآخر مواطن تشادي ، بتهمة محاولة إعطاء رشوة مالية للمفتشية العامة للدولة ، نيابة عن شركة صينية ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقد عُرض المتهمان فجر اليوم الثلاثاء، أمام الصحافة الوطنية ، بتهمة تقديم رشوة قدرها 90 مليون فرنك أفريقي ورفض المفتشون العامون للدولة إستلام الرشوة المذكورة.

وقد كان الرجلان ضحية محاولة فساد من قبل شركة “غريت ويل” الصينية المتخصصة في مجال إستغلال النفط ، عن طريق رجلين ، أرادت الشركة دفع مبلغ 90 مليون فرنك أفريقي للمتبعثين من قبل المفتشية العامة مقابل صمتهم عن التهرب الضريبي ، في الوقت الذي مطلوبة الشركة بـ 9 مليارات فرنك أفريقي كضرائب للدولة التشادية.

ورفض مسؤولو المفتشية العامة للدولة إستلام تلك الأموال وإستنكروا محاولة الرشوة للسلطات التشادية ، وقُبِض على الفاسدين المزعومين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الصينية تتواجد في تشاد منذ عام 2013.