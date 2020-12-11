تشاد: الناشط “كيمبا ديداه” غير مذنب

أنجمينا: (Tchad infos)

منسق حركة Les Temps ، كيمبا ديداه والمتهمين الآخرين غير مذنبين ، وتم إسقاط الحكم عنهم اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2020 في محكمة منطقة أنجمينا.

الرجال الثلاثة كيمبا ديداه ، بيساني إيلوج ، وصالح مامادو اعتقلوا في 27 نوفمبر 2020 ، على جدران إذاعة الحرية إف إم ، ووجهت إليهم تهمة الإخلال بالنظام العام في أعقاب انتهاك المرسومين رقم 006 و 035 اللذين يحظران أكثر من 50 شخصاً خلال covid19 وحظر منتدى المواطن.

خلال محاكمتهم ، طُلب منهم عقوبة بالسجن لمدة 15 يوماً وغرامة قدرها 25000 فرنك سيفا.