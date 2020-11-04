تشاد: المفتشو العامة النائبة بالدولة تؤدي القسم

أنجمينا: (Tchad infos)

أدت “أم الخير جبريل سليمان” ، القسم الديني ، كمفتشة عامة نائبة للدولة ، اليوم الأربعاء الموافق 04/نوفمبر/2020 ، أمام رئيس “المحكمة العليا سمير آدم النور” ، في حفل أقيم بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.

وأدت القسم بحسب الضوابط الدستورية التي لا تزال سارية المفعول ، حيث يُلزم كبار المسؤولين في الدولة بأداء القسم الديني قبل توليهم المنصب.

وأم الخير سليمان جبريل ، تعتبر ممارسة للنشاط الإجتماعي ، وشابة تبلغ من العمر (29 ) عامًا وخبيرة في إدارة المشاريع والمحاسبة وخبيرة في تدريب القيادات المدنية.

وكانت مسيرتها المهنية هي الأكثر إشادة بالنظر إلى صغر سنها ، وعلى المستوى القاري كانت من 2018 إلى 2020 ، نائبة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للإتحاد الأفريقي.

وقد شغلت المفتشة أم الخير جبريل ، في الداخل عددًا من المناصب بما في ذلك منصب مدير الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف في وزارة البترول ، كما أنها مدافعة جدًا بقضية المرأة وهي المنسقة الوطنية لمنظمة “نيرفانا” غير الحكومية.

وعُينت أم الخير جبريل سليمان ، في هذا المنصب في الـ 7 من أكتوبر الماضي بمرسوم رئاسي ، وستكون مساعدة للمفتش العام بالدولة عيسى محمد عبد المحمود.