تشاد: المدير العام لقوات الدرك الوطني في مهمة تفتيش إلى سيلا

أنجمينا: (Tchad infos)

المدير العام لقوات الدرك الوطني اللواء “جونتا مارسيل هوناتي” اليوم 24 يناير في مهمة تفتيش إلى الفيلق رقم 22 في إقليم سيلا.

وعقد مدير الدرك اللواء “جونتا مارسيل هوناتي” ، فور وصوله اجتماعا مع قادة الفيلق ومختلف رؤساء الأجهزة الإدارية وأشار جونتا مارسيل إلى أن إقليم سيلا يقع على الحدود مع السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ، وهما دولتان “أمنهما هش في الوقت الحالي”.

ومن ثم فقد طلب أن يأخذ على محمل الجد عمليات الصراعات القبلية في دارفور بالسودان وكذلك آخر تطورات الأحداث في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وأضاف المدير العام أيضاً أن محافظة سيلا تتعرض لتهريب أسلحة حربية وذخائر.

كما تطرح على طاولة الإجتماع ظاهرة “قطاع الطرق” و “سرقة المركبات” التي لا تزال قائمة في المنطقة وكذلك سرقة المواشي ، لم يغيب عن بالنا النزاعات على الأراضي البيضاء وأيضاً النزاعات بين الرعاة والمزارعين.

ولمعالجة هذه الظواهر أمر مدير الدرك الوطني رجاله بمزيد من اليقظة في التعامل مع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصهم ، وحذرهم من أي انحراف.

وأخيراً ، دعا مدير عام الدرك الوطني أهالي سيلا إلى العمل بالتعاون مع الدرك والقوى الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية في المحافظة.

تقرير: محمد كبرو حسين