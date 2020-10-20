تشاد: المدير الجديد للمكتب الوطني للإعلام المرئي والمسموع يستلم عمله

أنجمينا (Tchad infos)

المدير الجديد للمكتب الوطني للإعلام المرئي والمسموع (ONAMA) “محمد حسن برقو” الذي تم تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2125/رئاسة الجمهورية/وزارة الإعلام/ 2020 يستلم عمله اليوم الإثنين 19/أكتوبر/2020.

وخلال كلمته بهذه المناسبة ، سارع محمد حسن برقو إلى تقديم برنامجه الإداري الجديد لإدارة “ONAMA” ومن بين هذه الأمور: تحسين وتنويع كبير يشمل العروض السمعية والبصرية، وأيضاً تدريب وتأهيل العاملين وتكييفهم مع المتطلبات الرقمية العصرية، وتفعيل دور إدارتي الموارد البشرية والمالية، وتحسين جودة الخدمة الإذاعية والتفزيونية في جميع أنحاء البلاد، وإعادة تشكيل نظام حديث لإدارة المحفوظات والأرشيف في الإذاعة والتلفزيون وكذلك قبل كل شيء رقمنتها وتطوير الإنتاج المحلي والعمل على الإنتقال بأسرع وقتٍ ممكن إلى المقر الجديد التابع للمكتب الوطني للإعلام المرئي والمسموع (ONAMA).

وأضاف أيضاً أنه لايمكن القول بما فيه الكفاية أن قطاع الإتصالات يلعب دوراً حيوياً في جميع المجتمعات لاسيما أننا في عصر التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأيضاً الإنتقال السريع للمعلومات، فيقع على عاتقنا نحن أيضاً الإرتباط والتكيف مع هذه التطورات.