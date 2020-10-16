تشاد: اللجنة المنظمة للمنتدى الوطني الشامل بنسخته الثانية تحدد عدد المشاركين النهائي

أنجمينا: (Tchad infos)

قررت اللجنة المنظمة للمنتدى الوطني الثاني الشامل في تشاد، رفع عدد المشاركين في المنتدى الثاني إلى 600 مشارك على الأقل – بعدما حددته سابقاً بـ 400 مشارك فقط – وهو أقل بكثير من عدد المشاركين في المنتدى الأول الذي عقد في 2018، والذي استقبل 1200 مشارك.

يأتي تحديد هذا العدد للمنتدى الثاني مراعاة للظروف الصحية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” لذا، فإن الـ 600 مشارك سينتظرهم هذا الحدث التاريخي الوطني، بحسب ما عبرت به اليوم الجمعة رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى الوطني الثاني الشامل، ليدا بياسيمدا.

ويشارك في المنتدى الثاني، قادة الأحزاب السياسية ورؤساء مؤسسات الدولة ومنظمات جمعيات المجتمع المدني والشباب والنساء والجمعيات المهنية، دون ذكر مشاركة التشاديين في الخارج.

وكان قد سبق، إنعقاد هذا المنتدى، بمنتديات تمهيدية في الأقاليم، حيث عقدت بداية هذا الأسبوع في 6 مناطق أُختيرت من قبل اللجنة المنظمة وغطت 23 إقليماً بهدف مشاركة القوى الحية في البلاد للعملية التقييمية للإصلاح المعهود من المنتدى الأول.

يشار إلى أن المنتدى الوطني الثاني الشامل سيجري من الـ 29 إلى 31 من أكتوبر الجاري، بالعاصمة أنجمينا.