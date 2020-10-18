تشاد: اللجنة العلمية للإستجابة التربوية تقيم إستئناف الدروس في الفصول النقلية

تشاد: اللجنة العلمية للاستجابة التربوية تقيم استئناف الدروس في الفصول النقلية

أنجمينا: (Tchad infos)

قيمت اللجنة العلمية للإستجابة التربوية إستئناف الدراسة في الفصول النقلية ولاحظت عدم إمتثال المؤسسات لمختلف المذكرات الدورية التي تحدد الإستراتيجيات التي تم إعتمادها لإنهاء برامج العام الدراسي 2019-2020 المتعطل وبدء العام الدراسي الجديد كما هو مخطط له.

وأظهر التقييم – الذي جاء عقب إجتماع اللجنة العلمية للإستجابة التربوية يوم الجمعة، برئاسة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شرومة – أن التوجيهات التي قدمها الوزير، عشية الإستئناف، لم تحترم من قبل بعض المؤسسات الخاصة وأظهر التقييم أيضاً، أن الجزء المخصص لتكملة البرنامج في الأول من أكتوبر 2020، فاعل في بعض المؤسسات وغير فاعل في أخرى.

وأوضحت اللجنة، أنه بدلاً من تخصيص شهر للفصول النقلية لإنهاء برامج العام الدراسي 2019-2020، بدأت هذه المؤسسات أنشطة تعليمية مع برامج العام الدراسي 2020-2021. وطلبت اللجنة من هذه المؤسسات الإمتثال لمختلف المذكرات الدورية الوزارية.