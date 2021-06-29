Mardi 29 juin 2021
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تشاد: القضاة يطالبون بالحماية مثل السلطات العليا الأخرى

Mahamat Kabaro
édité le:
Moussa Wade Djibrine, Président du SMT

أنجمينا: (Tchad infos)

محكمة – القضاة يعربون عن عدة مطالب خلال جمعيتهم العامة غير العادية التي عقدت يوم الاثنين 28 يونيو. ومن بين المطالب ٬ أبرزها أن تعطى الأولوية لحماية القضاء.

أما بالنسبة لرئيس نقابة القضاة التشاديين “موسى وديع جبرين” ، فإن التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام كان حداداً على زميلهم ‘أحمد محمد حمبة’ ، المدعي العام الذي اغتيل في أم حجر وهو يؤدي مهام عمله. “وبعد الحداد ، اجتمعنا اليوم لمناقشة مسألة انعدام الأمن القانوني. ونحن القضاة أكثر تعرضاً للمخاطر بجميع أنواعها. وأضاف “رئيس محكمة الإستئناف” أن المحاكم ليست محمية والقضاة ليسوا آمنين ، وهذه هي الأسباب التي من أجلها عُقد الإجتماع وناقش القضاة المسألة في هذا الصباح”.
“لقد طالبنا ولكن لم يتم الاستماع إلينا وقال القضاة إنهم لن يعملوا في حالة انعدام الأمن. يجب على الدولة أن تتدخل ، وبصورة أقرب على رئيس الدولة بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل شخصياً لحل هذه المشكلة التي قد تعرقلنا في بيئة عملنا القضائي”، موسى ودي جبرين.

Les magistrats tchadiens à la sortie de leur AG / القضاة التشاديين أثناء خروجهم من الإجتماع


وأشار “تاوكا برونو” ، رئيس نقابة القضاة في تشاد (SYAMAT) بدوره ، إلى أن الأسباب التي دفعتهم لعقد هذه الجمعية العامة كانت نتيجة للإحباطات. “وهذا ما تحملناه لفترة طويلة ، لطالما استنكرناه. ولكن هذه المرة نفذ صبرنا وقلنا لا.
وأضاف أيضاً: إلى أن “الجمعية العامة قررت أيضا بدء المحاكمة بالإضافة إلى ضباط الشرطة الذين أثاروا غضب القضاة”.
ويطالب رئيسا النقابتين بتزويد المحاكم بعناصر أمنية. في جميع محاكم الدولة ، ومن الضروري تعيين وكلاء الأمن مثل جميع السلطات العليا الأخرى في الدولة التي لديها عناصر حماية.

تقرير: محمد كبرو حسين

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Mahamat Kabaro

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