تشاد: القائمة النهائية للمتدربين بـ “أكاديمية الشرطة” يتم إستبدال البعض بمتسللين من الخارج.

أنجمينا: (Tchad infos)

جدالٌ جديد في أكاديمية الشرطة الوطنية ٬ في القائمة النهائية الجديدة التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي ، قد تم استبدال أسماء أكثر من 100 طالب شرطة بأسماء جديدة.

وفي هذا الإطار قد اجتمعوا بعد ظهر يوم أمس السبت 14 أغسطس في مطعم محلي للمناقشة ومعرفة إلى أين يتوجه مصيرهم. دخل طلاب الشرطة هؤلاء إلى أكاديمية الشرطة عن طريق الامتحان التنافسي في 19 مارس 2021. من بين 52314 طالبًا ، تم قبول الـ1000 طالب.

ثم يبدأ التدريب. وقال أحدهم “عندما كنا في قلب التدريبات قد تم نشرنا في الميدان لضمان أمن عمليات الانتخابات الرئاسية ونفس الشيء أثناء وفاة المشير”.

وفقًا لهم ، من بين 1000 منافس تم قبولهم في الأكاديمية ، واستجاب 700 فقط للإنضمام للتدريب. ولكن في القائمة النهائية التي تم نشرها مؤخرًا ، نرى أن عددهم 1000. “لقد أضافوا 300 شخص لم نرهم حتى وقت التدريب ولكن ما زال يؤلمنا هذا الشيئ ، وقد حذفوا أسمائنا نحن الذين عانينل لأكثر من 4 أشهر في التدريب لاستبدالنا بمتسللين ويتم إبعادنا نحن.

ملاحظة*: في وقت نشر القائمة النهائية ، كان طلاب الشرطة هؤلاء يعملون في مراكز الشرطة.

وقد طغى عليهم الأمر ، وهم يطالبون بتدخل السلطات العليا لحل هذه المشكلة لأن – “فضلنا الانضمام إلى الشرطة لخدمة بلدنا ٬ وما حدث يعطينا انطباعا بأن هناك فئتين من المواطنين التشاديين.

تقرير: محمد كبرو حسين