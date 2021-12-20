تشاد: القائد العام للجيش، يرحب بزيادة مرتبات الجنود التشاديين

(Tchadinfos) :أنجمينا

عقد “القائد العام للجيش” الفريق أبكر عبد الكريم داوود ، إيجازا صحفيا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 بمكتبه للترحيب بزيادة رواتب العساكر التشاديين.

وبموجب مرسوم قد تم التوقيع عليه في 10 ديسمبر، قام رئيس “المجلس العسكري الإنتقالي” بزيادة راتب الجندي التشادي.

إنها المرة الأولى منذ عام 1979 التي يتجاوز فيها راتب الجندي التشادي الحد الأدنى للأجور، “والمقصود بذلك هو الحد الأدنى المضمون بين المهنيين”.

يتقدم “القائد العام للجيش” بالشكر نيابة عن جميع العسكريين، إلى “رئيس المرحلة الانتقالية”، لواء الجيش “محمد إدريس ديبي إتنو”.

خلال كلمته، الفريق “أبكر عبد الكريم داوود” يدعو “قادة المؤسسات العسكرية الكبرى” بإصدار تعليمات صارمة لجميع الجنود بإحترام قوانين البلاد وخاصة حقوق الإنسان.

وقال: “لقد فعل جيشنا الكثير من أجل الوطن وأطلب منهم أن يعملوا أكثر لخدمة وطننا”.

تقرير: محمد كبرو حسين