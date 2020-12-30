تشاد: الـ UNDR يستنكر “الحيل المخزية” لإبعاد صالح كبزابو عن إنتخابات 2021

أنجمينا: (Tchad infos)

أدلى الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد (UNDR) عبر بيان صحفي اليوم 30 ديسمبر 2020 في مقره ، يهدف إلى توضيح موقف الحزب من قضية “صالح كبزابو” الحالية.

وقدم المؤتمر الصحفي النائب الأول للرئيس ، المتحدث باسم الحزب “توبونا سيليستين” ، واعتبر الموضوع هو تحديث للتهم الموجهة إلى رئيس UNDR صالح كبزابو ، وفي خلال حديثه يؤكد وبالفعل دعا وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان “جمعة عربي” ، في رسالة وجهها قبل يومين إلى رئيس الجمعية الوطنية يوجه من خلالها إلى رفع الحصانة عن النائب صالح كبزابو ، وذلك من أجل تقديمه إلى العدالة بتهمة “تصريحات تحريضية تشكل إهانة للسلم والطمأنينة العامة”

أما بالنسبة للمكتب التنفيذي لـ UNDR ، فإن صالح كبزابو بصفته نائباً في البرلمام ، “من حقه التعبير عن آرائه بحرية وبصوت عال وواضح ، خاصة إذا كانت خطاباته العامة تتعلق بحماية المواطنين التشاديين المنسيين”.

وهكذا يعتقد توبونا سيليستين أن رئيس الحزب “لم ينتهك أي مادة من قانون العقوبات التشادي عندما تكلم عن تخلي الحكومة عن المواطنين التشاديين وتركهم في اشتباكات دموية بين الطوائف”. ودعا النائب صالح كبزابو الشباب إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن ممتلكاتهم ، وفي هذه الحالة تدمر حقولهم باستمرار وتليها مذابح بين الرعاة والمزارعين ، ومع ذلك فقد عاشوا دائماً في وئام مع احترام بعضهم البعض.

بالنسبة للمكتب التنفيذي لـ UNDR ، “من الأفضل لوزير العدل المساهمة في توضيح الحقيقة بحيث تتوقف عمليات القتل المدبرة واسعة النطاق هذه ضد التشاديين المسالمين ، وجميع الاعتبارات الاجتماعية مجتمعة لخلق تحويل تام”.

لذلك الـ UNDR يدعو السكان التشاديين إلى توخي المزيد من اليقظة لأن المطالبة باتخاذ إجراء عام ضد رئيسها وفقًا لتوبونا ، ليست سوى مناورة لإخراج خصم قوي من السباق الانتخابي لعام 2021.

ومن الغريب في الواقع أن نلاحظ هذا الطلب الشهير ببدء إجراء جماهيري ضد النائب صالح كبزابو ، كما لو كانت مصادفة قد بدأت على حافة إعلان الانتخابات الرئاسية في أبريل 2021 ، والتاريخ يعيد نفسه مرة أخرى ، لشن حيل وقحة لطرد خصم سياسي رئيسي أثبت نفسه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016. كبزابو قد يبدو مخيف ، وقد تم فعل كل شيء لمنعه من المشاركة في الانتخابات ، كما يؤكد النائب الأول لرئيس UNDR.