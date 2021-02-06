تشاد: الشرطة الوطنية توقف أمينة الخزينة العامة لدى حزب “المحولون”

أنجمينا: (Tchad infos)

مختصر – اعتقلت قوات شرطة مكافحة الشغب أمينة الخزينة العامة لدى حزب المحولون “السيدة فاطمة” ، وكان ذلك خلال مظاهرة قام بها أعضاء الحزب وتمت تسميتها ب”مسيرة الشعب” ، وقد تم الإعلان في الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “المحولون Transformers” أن مقرهك محاط بقوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية ، وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية “بول مانغا” ، والذي اتصلنا به عبر الهاتف للتحقق من صحة هذه المعلومات ، إنه سيقوم بتقديم بعض التصريحات لاحقاً.

تقرير: محمد كبرو حسين