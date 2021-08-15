تشاد: الشرطة الوطنية توضح سبب حذف أسماء طلاب أكاديمية الشرطة من القائمة الأخيرة

أنجمينا: (Tchad infos)

الشرطة الوطنية لها ما يبررها فيما يتعلق بحذف أسماء طلاب أكاديمية الشرطة من القائمة النهائية التي نشرت يوم الجمعة الماضي.

شكلت الشرطة الوطنية لجنة لفحص ملفات طلاب أكاديمية الشرطة أثناء التدريب. وبعد التحقق ، أدركت اللجنة أن بعض طلاب الشرطة كانوا قاصرين وقت الإمتحان التنافسي. وهذا يعني في عام 2016.

وبحسب مصدر داخل الشرطة الوطنية: أن السبب الثاني الذي قدمته الشرطة الوطنية لحذف أسماء طلاب أكاديمية الشرطة هو الكشف عن وثائق مزورة وفي هذه الحالة هو “شهادات المرحلة الإعدادية”. “وبعد التحقق من الشهادات لكل طالب في أكاديمية الشرطة مع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات العليا ، أدركنا أن بعضها كان مزيفًا”.

و يقول طلاب الشرطة إنهم لم يتلقوا أي معلومات توضح لهم سبب حذفهم من القائمة.

تقرير: محمد كبرو حسين