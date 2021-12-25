تشاد: الشرطة الوطنية، تقدم تقريرها حول الحوادث الناتجة عن إحتفالات عيد الكريسمس

(Tchadinfos) :أنجمينا

بمناسبة الإحتفالات في جميع الاراضي الوطنية بـ”أعياد الكريسمس”، عبر بيان صحفي تقدم الشرطة الوطنية تقريرها عن حالات الحوادث الناتجة عن إحتفالات ليلة البارحة.

السيدات والسادة الصحفيين صباح الخير. قبل الخوض في صلب الموضوع، اسمحوا لي أن أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد.

كما هو معتاد ، تقدم الشرطة الوطنية دائمًا تقريرها لعيد الميلاد بحيث لا يكون هذا العام استثناءً عن الأعوام التي سبقته.

ونفيدكم بالحالات التي تم تسجيلها كالتالي: بالنسبة لمدينة أنجمينا ، تم تسجيل عدد “108 حادث سير” ويتم توزيعها على النحو التالي: 1 حالة وفاة، 12 خطيرة، 86 إصابات خفيفة، 05 أضرار مادية، 2 سقوط حر، و2 حالة اصطدام وهروب. بالإضافة إلى حالة سطو نتج عنها وفاة الضحية وأخرى بسيطة.

بالنسبة للأقاليم، تم تسجيل عدد 18 حالة من حوادث السير.

مقارنة بالعام الماضي، تتزايد حالات الحوادث على الطرق العامة ويرجع ذلك إلى القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة. وهذا هو السبب في أن ندعو دائماً إلى توخي الحذر واليقظة لعيد رأس السنة الجديدة. وأخيراً، تهنئ الشرطة الوطنية جميع قوات الدفاع والأمن والعاملين الصحيين ومتطوعي الصليب الأحمر التشادي على العمل المنجز، وتحثهم على الحفاظ على نفس الزخم للعام الجديد، ونشكركم على حسن تفهمكم.

تقرير: محمد كبرو حسين