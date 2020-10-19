تشاد/السودان: إتفاقية تعاون بين جامعتي الملك فيصل وأفريقيا العالمية بالسودان

أنجمينا: (Tchad infos)

مستشار الرئيس في التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل “حسين مسار حسين” في زيارة إلى الخرطوم حيث أجرى مراسم نقاش حول توقيع إتفاق تعاون بين جامعتي الملك فيصل بتشاد وأفريقيا العالمية بالسودان، اليوم الأحد ، وإتفق الطرفين على بروتوكول التعاون والتوأمة بين كلية الطب بجامعة أفريقيا العالمية وكلية المشير إدريس ديبي إتنو للطب والعلوم الصحية بجامعة فيصل بتشاد.

ونصت بنود الإتفاقية – التي تُوقع في مقبل الأيام – على أن تقدم جامعة أفريقيا العالمية السودانية لطلاب كلية الطب بجامعة الملك فيصل التشادية فرصة التدريب وإستخدام مشرحة جامعة أفريقيا في التطبيق العملي وكذلك تشمل هذه التوأمة إرسال أساتذة أطباء للتدريس بكلية الطب بتشاد.

وجاء الإتفاق في إجتماع حضره كل من رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل بتشاد، مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين ومدير جامعة أفريقيا العالمية المكلف البروفيسور عبدالعظيم المهل، بجانب حضور السفير التشادي في الخرطوم عبدالكريم كيبرو والمستشار الثقافي بالسفارة.

كما إتفق الطرفين على زيارة أطباء من جامعة أفريقيا العالمية 4 مرات في السنة لجامعة فيصل بتشاد، وكل زيارة يقضي بها أساتذة الطب السودانيين 3 أسابيع تشمل إلقاء محاضرات وإجراء إمتحانات.

كما أن اتفاقية التوأمة، تسمح لطلبة الطب بجامعة فيصل الذين وصلوا السنة الثالثة بإمكانهم إجراء البحوث والدراسات التطبيقية بكلية الطب بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم.