تشاد: السفير الصيني يناشد الحكومة التشادية بدعم تشاد لبلاده في الجمعية العالمية للصحة

أنجمينا: (Tchad infos)

طلب السفير الصيني لدى البلاد “لي لي جين” من وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبدالله صابر فضل، دعم تشاد لبلاده في الجمعية العالمية للصحة التي من المزعم عقدها بمدينة جنيف السويسرية في نوفمبر القادم.

وخلال اللقاء الذي جمع بين الوزير صابر والدبلوماسي الصيني – يوم الخميس – أكد السفير لي لي جين، توقيع اتفاقية بين أنجمينا وبكين، لإرسال بعثة طبية صينية إلى تشاد في القريب العاجل.

أما من جانب وزير الصحة العامة والتضامن الوطني عبد الله صابر فضل، فقد طلب دعم الصين في تنفيذ مشروع بناء وتجهيز معهد الصحة العامة الذي يندرج تحت رؤية مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، على حد قوله.

وأضاف أيضاً أن التعاون الصحي الصيني لتشاد تضاعف مؤخراً، سيما بعد أزمة الفيروس التاجي ” كوفيد- 19″، حيث قدمت بكين العديد من المساعدات الطبية لأنجمينا من أجل مواجهة الفيروس.