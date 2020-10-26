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  • تشاد: الحكومة قد بدأت بالتجاوب مع متطلبات المعلمين تدريجياً

تشاد: الحكومة قد بدأت بالتجاوب مع متطلبات المعلمين تدريجياً

27 octobre 2020 0:04

أنجمينا: (Tchad infos)

وافق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شرومة، على توفير البطاقات المهنية للمعلمين في أقرب وقت ممكن ، بعد محادثاته مع المكتب الوطني لنقابة معلمي تشاد ، في مطالبه الثلاث لرفع الإضراب الحالي الذي أوقف الأنشطة المدرسية منذ يومين.

وجاءت موافقة الوزير أبوبكر الصديق شرومة ، اليوم الإثنين ، أثناء اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لإتحاد نقابة معلمي تشاد ، مبيريس نغارتويدي بليز.

وأكد الوزير شرومة ، طباعة وتوفير البطاقات المهنية الجديدة وتسليمها قريباً إلى المعلمين ، وقد عُين بالفعل فريق لتصميم وتقديم نموذج البطاقات الإحترافية الجديدة في الوقت القريب العاجل.

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