تشاد: الحكومة قد بدأت بالتجاوب مع متطلبات المعلمين تدريجياً

أنجمينا: (Tchad infos)

وافق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شرومة، على توفير البطاقات المهنية للمعلمين في أقرب وقت ممكن ، بعد محادثاته مع المكتب الوطني لنقابة معلمي تشاد ، في مطالبه الثلاث لرفع الإضراب الحالي الذي أوقف الأنشطة المدرسية منذ يومين.

وجاءت موافقة الوزير أبوبكر الصديق شرومة ، اليوم الإثنين ، أثناء اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لإتحاد نقابة معلمي تشاد ، مبيريس نغارتويدي بليز.

وأكد الوزير شرومة ، طباعة وتوفير البطاقات المهنية الجديدة وتسليمها قريباً إلى المعلمين ، وقد عُين بالفعل فريق لتصميم وتقديم نموذج البطاقات الإحترافية الجديدة في الوقت القريب العاجل.