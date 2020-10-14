تشاد: الحكومة تناقش إفتتاح المقر الجديد للإذاعة والتلفزيون قبل نهاية العام الجاري

أنجمينا: (Tchad infos)

شدد وزير الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحكومة، “شريف محمد زين”، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع افتتاح المقر الجديد للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري، مؤكداً ذلك بقوله ” أن مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كانت رغبته في إفتتاح المقر قبل نهاية العام الجاري “.

ويأتي ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير “شريف محمد زين”، فجر اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة سير العمل الإعلامي والتي تهدف إلى إعادة تفعيل فعاليات وتحفيز اللجنة للقيام بالمهام الموكلة إليها كتحسين أوضاع الإعلام وخاصة الإعلام المرئي والمسموع.

وقد سمح اللقاء، للوزير شريف، إلى مناقشة موضوع مركز إرسال ” هوائي قيريديا ” الخاص بالإذاعة الرسمية وضرورة إصلاحه بغية تغطية الإذاعة كافة الأراضي التشادية، ولمح الوزير أيضاً بمهام اللجنة في تحديد وضع الوكالة التشادية للأنباء والنشر والتخطيط لتفعيلها عبر الموقع الإلكتروني، حتى تصبح مصدراً رسمياً لنقل الأخبار في البلاد.