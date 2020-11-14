تشاد: الحكومة تستنكر التصريحات التي تدعي بوجود “سجون سرية” في البلاد

أنجمينا:(Tchad infos)

نددت الحكومة التشادية بالتصريحات التي تدعي وجود “سجون سرية” في تشاد ، واعتبرته بـ “المزاعم الكاذبة والخبيثة بأن هناك معتقلين في سجون سرية”، وذلك عبر بيان صدر عن وزارة الإعلام اليوم السبت الموافق- 14/نوفمبر/2020.

وكما أدان البيان الحكومي – الصادر اليوم – بشدة الإتهامات الخطيرة التي وصفتها الحكومة التشادية بـ”المضللة بسوء النية والتلاعب لغايات خفية”.

وأشار البيان ، إلى أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وهدفها الوحيد هو تشويه صورة تشاد وتقليل جهود الحكومة المستمرة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، مؤكدة للرأي العام بأنه “لا توجد إنتكاسة ممكنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد”.

وكان الوفاق التشادي لحقوق الإنسان ، قد أدان في تصريح له الأسبوع الماضي ، مدّعياً وجود سجون سرية في تشاد تابعة للوكالة الوطنية للأمن (ANS) في عشرة منازل ، أحدث منزل يقع في الدائرة الثانية بالعاصمة أنجمينا.