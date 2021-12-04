تشاد: “التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين”، ينظم مسيرة لدعم “المجلس العسكري الإنتقالي”

(Tchadinfos) :أنجمينا

التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين (RNDT-le Réveil)، ينظم مسيرة سلمية لدعم إجرائات الحكومة والمجلس العسكري الانتقالي.

تهدف هذه المسيرة التي نظمها التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين (RNDT-le Réveil)، إلى “دعم أعمال” المجلس العسكري الانتقالي وحكومته. وهنالك على اللافتات كُتبت شعارات مثل “التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين” من أجل تشاد يسودها السلام ومتحدون في تنوعها”… وهنالك الكثير.

وسار الناشطون في هذا التشكيل السياسي من دوار الحمامة إلى قصر 15 يناير. ودعوا إلى اتحاد مقدس من أجل السلام والاستقرار. “لكل الشعب التشادي أن يسمو فوق كل الاعتبارات الحزبية والدينية والعشائرية والإقليمية والعرقية، من أجل تجاوز خلافاتنا، لصالح مصالحة وطنية للقلوب، ووعد بالسلام لبلدنا” ، المشار إليه في أعقاب نائب رئيس اللجنة المنظمة ، “زيانغ سان ليون”.

وفي معاهدة من الناشطين بـ”السلام والوئام الوطني”، عقد الحزل اقتراحًا خاصًا تجاه الحكومة الانتقالية. نحن “ندعم الحكومة الانتقالية لكي تنتهج بحزم سياستها في توطيد السلام والاستقرار وتعزيز المكاسب الديمقراطية.

تقرير: محمد كبرو حسين