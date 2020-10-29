تشاد: التجمع النقابي يدعو إلى العودة للعمل إعتباراً من يوم غد الجمعة

أنجمينا:(Tchad infos)

أعلن التجمع النقابي المطالب بحقوق العمال في تشاد ، عن رفع الإضراب التحذيري الذي دعا إليه في الـ 27 أكتوبر الحالي ، داعياً للعودة إلى العمل إعتباراً من يوم غد الجمعة ، وأن الإضراب إنتهى من تاريخ اليوم الموافق 29/أكتوبر/2020 ، بحسب بيان صادر عن التجمع اليوم الخميس ، قدمه المتحدث الرسمي بإسم التجمع بركة ميشيل.

ووفقاً للتجمع فإن الحكومة لم تقدم أي مقترحات جديدة، إذ لا يوجد إقتراح رسمي بشأن تحديد موعد لدفع تكاليف النقل لعامي 2016 و 2019 ، ولا لتجميد الآثار المالية للترقيات وإعادة التصنيف.

وحث بيان المتحدث بإسم التجمع النقابي المطالب ، بركة ميشيل العمال إلى الإستمرار في التعبئة واليقظة للإجراءات التي يتعين إتخاذها مستقبلاً.