تشاد: الإنطلاقة الرسمية لمشروع دعم اللاجئين في كُمرا

أنجمينا: (Tchad infos)

أُطلِق رسمياً اليوم الأحد في مدينة كُمرا حاضرة إقليم ماندول ، مشروع دعم اللاجئين والمجتمعات التي تمت ضيافتها من قبل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، لدى زيارته للإقليم.

والمشروع هو مبادرة من الحكومة التشادية ويستفيد من الدعم المالي والفني من البنك الدولي وهدفه الرئيسي تحسين وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى الخدمات الأساسية ، وفق الوكالة التشادية للأنباء والنشر.

وأضافت الوكالة أيضاً ، أن أهداف المشروع توفير وسائل العيش وشبكات الأمان الإجتماعي وتعزيز الأنظمة الوطنية لإدارة وضع اللاجئين مع مبلغ يقارب 67.5 مليار فرنك أفريقي ويغطي برنامج المشروع من خلال برامج شبكة التأمين الإجتماعي 130.000 أسرة فقيرة ومستضعفة تستفيد من التحويلات النقدية غير المشروطة والإعانات للأنشطة الإنتاجية.

وبحسب المصدر فإن البرنامج يخص 18800 أسرة ضعيفة في إقليم ماندول وكما يعمل المشروع في الأقاليم الأخرى من البلاد وهي ؛ إنيدي شرق والبحيرة ولوغون الغربية وشاري الأوسط ووادي فيرا ، وذلك لمدة خمس سنوات.