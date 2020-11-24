تشاد: الإنطلاقة الرسمية لمشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء

أنجمينا: (Tchad infos)

تعتزم تشاد والنيجر تعزيز الإقتصاد الرقمي من خلال الإعتماد على الوصول الرقمي ، لهذا الغرض سيتم إطلاق مشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء اليوم 24 نوفمبر في ماساكوري حاضرة إقليم حجر لميس.

علماً أن هذا المشروع الضخم بدأته الحكومة التشادية وحكومة النيجر منذ بضع سنوات ، ويهدف إلى تطوير تقنية المعلومات والإتصالات.

ويهدف المشروع أيضاً ، بطول بصري خطي يبلغ 1،510 كيلومترات ، إلى ربط تشاد والنيجر والجزائر. كما ينص على مراكز البيانات ، وتركيب منصات الإدارة الإلكترونية ، وتنفيذ نظام الإدارة المتكامل لتحديد هوية الأشخاص إلكترونيًا.

كما سيكون هناك دعم مؤسسي ، وهو: دراسة الجدوى والإعداد لإستمرار المشروع ، ودعم الهيئات التنظيمية والهيئات الوطنية المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

ويقدر بنحو 62.262 مليون وحدة حسابية ، وبلغ التمويل بالفعل 34.818 مليون وحدة حسابية.

والهدف العام للمشروع في البلدين هو المساهمة في تنويع الإقتصاد من خلال تعزيز ظهور اقتصاد رقمي ، وأيضاً منةالأهداف المحددة التي يستهدفها المشروع هي الطرق المعنية بنشر الألياف البصرية عبر الصحراء (DTS).