تشاد: الإنطلاقة الرسمية لامتحانات دخول الدرك الوطني

أنجمينا: (Tchad infos)

الانطلاقة الرسمية لامتحانات القبول بالدرك الوطني في إقليم سلامات اليوم 31 يناير 2021 في مدرسة “أم التيمان” الإقليمية.

وقد بلغ عدد المرشحين 142 مرشحا من جميع أنحاء إقليم سلامات للمشاركة في إمتحانات القبول التي بدأت اليوم ، وذكر قائد الفيلق رقم 21 ورئيس المركز العقيد “إدريس عيسى جناي” المرشحين بقواعد التشكيل الصارمة بما في ذلك عدم التواصل ، وبحسبه ، فإن المرشحين يعانون من نقص الموظفين مقارنة بالمقاطعات الأخرى.

تقام المنافسة في يوم واحد بثلاثة مواد الزامية في البرنامج ، هي الكتابة والإملاء والرياضيات الكلاسيكية.

تقرير: محمد كبرو حسين