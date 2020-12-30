تشاد: افتتاح جلسة الميزانية المعدلة لعام 2020 لبلدية الدائرة الأولى في أنجمينا

أنجمينا: (Tchad infos)

في يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 202 ، افتتح المدير العام لبلدية الدائرة الأولى ديفيد دوراند أعمال جلسة الميزانية المعدلة لعام 2020 داخل مبنى البلدية المذكورة.

الميزانية هي أداة تمكن السلطة التنفيذية من أن تترجم رؤيتها إلى واقع ملموس بهدف ضمان رفاهية السكان ، وذلك بفضل التوجيه الإستراتيجي لمجلس بلدية المدينة.

وأكد رئيس بلدية الدائرة الأولى “جبرين محمد عبدالكريم” أنهم على دراية تامة بجميع مسؤولياتهم ، وقدم مشروع ميزانية منقحة من حيث الإيرادات والنفقات بمبلغ 1،519،175،000 فرنك أفريقي مقابل 1،449،175،000 فرنك أفريقي ، بزيادة قدرها 70،000،000 فرنك أفريقي (1.09٪) مقارنة بميزانية 2020 الأصلية.

وأعرب المدير العام لبلدية الدائرة الأولى “ديفيد دوراند” ، عن أمله في تعديل هذه الميزانية المنقحة في أقسامها وفصولها المختلفة “بقدر كبير من الصفاء والبصيرة ، في جو من الوحدة والتفاهم من أجل أن تؤدي إلى تبادلات ومناقشات ثرية وبناءة ، لتكون استنتاجاتها مفيدة لمصلحة السكان”.