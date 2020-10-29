تشاد: إلغاء “القسم الديني” من قبل المشاركون في الجلسة الأولى من المنتدى الوطني الثاني الشامل

أنجمينا: (Tchad infos)

ناقش المشاركون اليوم الخميس الموافق 29/أكتوبر/2020 ، في مناقشة الجلسة الأولى من المنتدى الوطني الشامل بنسخته الثانية ، والذي ركز على تعزيز السلام والوحدة والعيش المشترك ، حيث إتخذت اللجنة المشاركة قرارين أساسيين في ختامها.

كان أحدهما يتعلق بإلغاء القسم الديني المعترف به ، والذي أثار جدلاً في الجلسة ، بإعتبار أن بعض الطوائف الدينية قد يخالف عقائدها ، والثاني رفع تحديد فترة ترشيح المستشارين المحليين في البلديات.

وكان قبيل إتخاذ هذين القرارين ، إقترح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأمين العام الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان ، إدخال مادة التربية الدينية في المدارس لغرس الوازع الديني ليغير من عقلية مختلسي الأموال العامة بدلاً من إنشاء محكمة الجرائم الإقتصادية المقترحة من قبل البعض لتحل محل القسم الديني ، وقد أبدى الشيخ عبد الدائم ، إستعداده كرجل من رجال الدين للوعظ والإرشاد للمسؤولين في كل القطاعات.