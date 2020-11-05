تشاد: إفتتاح المركز المجتمعي متعدد الوسائط بمدينة بونغور

أنجمينا: (Tchad infos)

إفتتح وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإقتصاد الرقمي ، الدكتور إدريس صالح بشر ، اليوم الخميس ، بمدينة بونغور جنوب البلاد ، المركز المجتمعي متعدد الوسائط التابع لوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وجرى الحفل بحضور بعض من أعضاء الحكومة وحاكم إقليم مايوكيبي شرق “الجنرال علي بشر سليمان” متزامناً ذلك مع زيارة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو للمدينة والتي من خلالها يقوم بجولة لجنوب البلاد ، بدءاً من مدينة بونغور.

ووفقاً للمنظمين ، فإن المشروع الجديد للمركز التكنولوجي ، يُعد جزءًا من برنامج الحكومة التشادية في إطار مكافحة الفقر وإنفتاح تشاد مع العالم الرقمي.

وقد أبدى حاكم إقليم مايوكيبي شرق ، الجنرال بشر علي سليمان ، تأييده للمبادرة التي قال إنها ستعطي سكان منطقته الحيوية وسهولة الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن.

وقد عرض مدير وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، “أصيل محمد أصيل” خلال الإفتتاح نبذة عامة عن المشروع وشارحاً أهدافه التي تهدف إلى تمكين المعاقين جسدياً من خلال تقديم ورش عمل لاحقة لإعادة شحن البطاريات وإصلاح محطات الهاتف وأكشاك الهاتف حول كل مركز ، وتحسين مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، من خلال تعزيز بعض المؤشرات الدولية التي يستخدمها الإتحاد الدولي للإتصالات.