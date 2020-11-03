تشاد: إعلان موعد الإنطلاقة الرسمية للمهرجان الثقافي السنوي “داري”

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلن وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف باتالي جيو ، أن النسخة الثالثة من مهرجان داري “الثقافي السياحي الوطني” ستكون في الفترة من 19 ديسمبر 2020 إلى 2 يناير 2021 ، وجاء الإعلان عبر مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، بأنجمينا.

ووفقاً للوزير باتالي جيو ، فإن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز الثروة الثقافية الوطنية والتبادل الثقافي ، موضحاً وزير التنمية السياحية والثقافة ، أن فعالياته تجري بساحة الأمة في وسط العاصمة أنجمينا.

كما أشار وزير التنمية السياحية، إلى أن هذا المهرجان يُقام كل عام في العاصمة أنجمينا ويجمع بين كل أقاليم تشاد الـ 23 ، كما أن المهرجان سيلعب دورًا رئيسياً في التعايش السلمي ، فضلاً عن أنه سيكون له أيضاً تأثير مباشر على محور (البرنامج الوطني الإنمائي) ، وعلى الوحدة الوطنية.

وأضاف أيضاً الوزير جيو ، أن هذا العام يأتي في السياق الحالي لوباء كوفيد – 19 ، إذ يتطلب منا إعادة تعديل أنشطة معينة مع القيود الإحترازية ويجب مراعاتها كجزء من نظام سنضعه لضمان الأمن الصحي لجميع المشاركين.

و قال الوزير باتالي جيو لرواد المهرجان إن هناك العديد من الأنشطة في البرنامج ، بما في ذلك الالعاب التقليدية والفلكلورية ، وفن الطهي الوطني والدولي والفعاليات الثقافية ومساحة الترفيه من خلال المعارض وأجنحة معارض البيع للحرفيين والشركات.