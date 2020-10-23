تشاد: إعادة تصميم الموقع الإلكتروني التابع لرئاسة الجمهورية “قريباً”

أنجمينا (Tchad infos)

علم موقع “Tchad infos: عن مصدر برئاسة الجمهورية ، أن الموقع الإلكتروني ، بصدد إعادة تصميمه على شبكة الإنترنت، موضحاً أن الموقع الحالي ليس بجدير أن يكون كموقع رسمي لرئاسة الجمهورية.

وحسب ما ذكره المصدر ذاته ، إذ يعود الموقع الحالي إلى الأيام الأولى للويب ، وعمره أكثر من 10 سنوات، وكل شيء لم يعد التعامل به متوفر الآن ، وإستخدامه دون تطوير، وتجربته قد تبدو أكثر خطورة.

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية https://presidence.td/fr.html

وأوضح المصدر أيضاً ، أن هذا التغيير للموقع من حيث الهيكل ليظهر بالمعايير الحديثة، وأكثر ديناميكية ويُسر وجودة عالية.