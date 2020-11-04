تشاد: إختيار وزيرة المرأة من ضمن الشباب الأفريقيين الأكثر تأثيراً لعام 2020

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلنت هيئة جائزة “Africa Youth Awards” ، اليوم الثلاثاء الموافق 3/نوفمبر/2020 ، عن قائمة 100 شاب إفريقي الأكثر تأثيرًا خلال عام 2020.

وقالت هيئة الجائزة ، التي أعدت القائمة بالشراكة مع ”Avance Media” ، إنه تم إختيار الأسماء من 29 دولة نظراً لمساهماتهم البارزة في تنمية إفريقيا في مختلف المجالات.

وتم إختيار وزيرة المرأة وحماية الطفولة “أمينة بريسيل لونغو” ، ضمن 7 وزراء شبان في إفريقيا الأكثر تأثيراً في جميع أنحاء القارة في 2020 ، من بينهم وزيرة المالية الأنغولية ”فيرا إسبيرانكا دوس سانتوس ديفيس” ، ووزيرة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في رواندا ”وبولا إنغابير” ، ووزيرة الشباب السوداني ”ولاء عصام البوشي” ، ونائبة وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في ناميبيا ”إيما إيناموتيلا ثيوفيلوس”.

وتعتبر الوزيرة أمينة بريسيل لونغو ، ناشطة تشادية ، وقد شغلت سابقاً منصب مدير دار المرأة التشادية وأصغر وزيرة ، من بين الوزيرات في الحكومة الحالية ، وقد برزت أيضاً كصوت من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وحازت شهرة وطنية كناشطة إجتماعية من جمعيات المجتمع المدني النسائية في تشاد.