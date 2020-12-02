تشاد: إتهامات بعدم مصداقية الإنتخابات في المجلس الاستشاري للشباب

أنجمينا: (Tchad infos)

أكد محمد سليمان جبرين رئيس المكتب التنفيذي المنتخب في عام 2018 على رئاسة المجلس الوطني الاستشاري للشباب والمعلقة مهامه من قبل وزارة الشباب ، أن الإنتخابات المقبلة للمكتب التنفيذي للمجلس، غير قانونية.

ووفقاً له ، فإن المحكمة الابتدائية بأنجمينا ، قد ألغت تصرفات الوزارة نهائياً الذي وصفه بـ” الداعي لمزيد من الانقسام بين الشباب وتقويض التماسك الاجتماعي” ، موضحاً أنه لا تزال الوزارة تحاول تنظيم مؤتمر في الـ 4 ديسمبر 2020، على الرغم من القرارات التي اتخذتها المحكمة.

وقال محمد سليمان جبرين، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للشباب في تشاد – المعلقة مهامه – أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بأنجمينا ، إنه قد نُظم مؤتمر انتخابي بين 21 و 23 مارس 2018 وفي نهاية هذا المؤتمر انتُخب مكتبهم لمدة أربع سنوات ، وتأسف بمنع الوزارة المكلفة بالشباب من مزاولة مهامهم بحجج يصفها محمد سليمان بـ” غير عادلة” ، عبر سلسلة من القرارات الهادفة إلى زعزعة استقرار الشباب وتقسيمه، على حد تعبيره.

وأكد محمد سليمان، أنه كان واثقاً من الحرية والديمقراطية التي أتى بها رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، مما جعله يجأ مرة أخرى إلى العدالة وحصل من خلال العملية القضائية الذي أمر بتعليق هذا المؤتمر الذي ينعته دائماً بـ” غير القانوني والمعاد للديمقراطية الذي خطط له الوزير المسؤول عن الشباب”، بحسب قوله.

وكشف رئيس المجلس الوطني للصحفيين، أنه بتاريخ الـ 30 نوفمبر 2020، أمرت المحكمة الابتدائية لدى محكمة أنجمينا الكبرى، فعليًا بتعليق المؤتمر الذي خططت له وزارة الشباب والرياضة. ودعا الشباب إلى توخي اليقظة وخاصة في فترة الانتخابات المقبلة.

المصدر: شاري إنفو