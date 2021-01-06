تشاد: أسباب قد تؤدي إلى إعادة النظر في وقت بدء حظر التجول

أنجمينا: (Tchad infos)

بدأ حظر التجول منذ أبريل 2020 في أجزاء معينة من الأراضي الوطنية ، وتم تجديد حظر التجول باستمرار منذ ذلك الحين ، ومنذ 30 ديسمبر بدأ الحظر من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحا بمدينة أنجمينا ، وهنا بدأت المشاكل وتوجيه الإنتقادات لمتخذي القرارات.

بعد أسبوعين من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في تشاد ، تم إعلان حظر التجول كإجراء من إجرائات مكافحة انتشار المرض ، وكان يبدأ من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً وبعد رفض عام من من المواطنين ، تمت مناقشته مرة أخرى ثم تم تحديد وقت الانتهاء الساعة 5 صباحاً ولم يتغير حتى يومنا هذا ، مع بعض التغييرات في وقت البدء الذي اختلف بين 9 مساءً و 11 مساءً و 8 مساءً من بين أمور أخرى. ومنذ 30 ديسمبر 2020 ، تم تغيير وقت حظر التجول لكي يبدأ من الساعة 6 مساءً إلى 5 صباحاً في العاصمة ، مع بعض التدابير تبعته في اليوم التالي منها إقفال المدارس والأماكن العامة ومداخل ومخارج مدينة أنجمينا….الخ

ولكن هذا الجدول الزمني الحالي وخاصة لوقت البدء ، قد تبدو مدمرة لبعض شرائح المجتمع تقريباً ، الفنانون الذين تُقام عروضهم معظم الوقت في الليل لايوجد مجال لهم ، وقد انتقد البعض بمرارة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا يعرفون ماذا يفعلون للبقاء على قيد الحياة.

وهناك أيضاً العديد من النساء والأمهات غير المتزوجات ، والأرامل ، إلخ. الذين يعيشون ويدعمون عائلاتهم في المطاعم ليلاً تحت النجوم ، والتي يطلق عليها شعبياً “المتسلقون”. هناك أصحاب الأعمال وأماكن الترفيه وغيرها التي تعمل في الليل فقط.

ونذكر أيضاً الصحفيين وقطاعات معينة من النشاط لم يرد ذكرها في مرسوم فرض الحظر ولكن عملهم ضروري للحياة في المجتمع.

زدعونا لا ننسى الحالات العديدة لحوادث الطرق العامة ، والتي كان بعضها مميتاً ، لأن رؤية إقتراب ساعة حظر التجول اندفع الناس هرباً من الضرب والغرامات الأخرى من قبل قوات الدفاع والأمن.

وفوق كل ذلك ، يتم اتخاذ هذه الإجرائات الصارمة دون مراعاة واقعنا ، أولئك الذين يعيشون يوماً بعد يوم. وحتى بدون تدابير مصاحبة لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر ضعفاً ، كما يحدث في بعض البلدان (وليس المتقدمة فقط) التي تتبنى هذه الإجرائات.

إن مكافحة هذا الوباء واجب على حكومة مسؤولة ، ومع ذلك يجب ألا يضر العلاج أكثر من المرض نفسه. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة ، إن لم يكن رفعه بصفة تامة ، على الأقل تقديم موعد بدء حظر التجول ، لأن حياة الناس تعتمد على ذلك.