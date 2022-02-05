ايرتيل، تؤكد دعم الحكومة في رغبتها وتعلن عن تخفيض أسعار الإنترنت

من خلال مؤتمر صحفي حيوي يوم الجمعة 4 فبراير ، أعلن المدير العام لشركة “ارتيل” في تشاد “جبريل توبي” عن تخفيض أسعار الإنترنت في تشاد.

بعد الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على أجهزة هاتف المستخدم (الأجهزة الخلوية ، والهواتف الذكية وأجهزة التوجيه) وأجهزة الكمبيوتر (الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة) ، من قبل “حكومة المجلس العسكري الانتقالي”، تدرك شركة أرتيل هذه القضايا وتعزز من تقوية عملها في الرغبة الراسخة في لعب دورها للرؤية التنموية لتشاد.

تجدد رغبتها بدعم الحكومة في مهمتها وتعمل على تخفيض عروضها بنسبة تصل إلى 60٪، وأضاف المدير العام أن أرتيل شركة كانت دائمًا في طليعة الابتكار وطريقة صنع تاريخ الاتصالات في تشاد. أحدثت الشركة ثورة حقيقية مع إطلاق “الجيل الرابع” في 2018، مقسومًا على 10 سعر الإنترنت. حتى اليوم تنفيذاً لتعليمات “المجلس العسكري الإنتقالي”، والتعاون بين أرتيل ووزارتها الإشرافية، يسعد الشركة أن تعلن لعملائها أن أسعار الإنترنت في انخفاض كبير يتجاوز 30٪.

تجاوز هذا الانخفاض 78٪ أو حتى 100٪. جدول التعريفة الجديد لمشغل “ارتيل تشاد” وقال الرئيس التنفيذي لشركة ارتيل: “لم يعد الإنترنت رفاهية اليوم، فهو أداة عمل أساسية للشباب التشادي وللنسيج الاقتصادي وحتى لكل مواطن في البلاد”. ولإضافة كل الجهود التي يبذلونها، يجب أولاً وقبل كل شيء إتاحة الإنترنت بأفضل جودة وفوق كل ذلك بالسعر المناسب.