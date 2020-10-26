المغرب/تشاد: توقيع عدة إتفاقيات بين البلدين

أنجمينا: (Tchad infos)

تم توقيع “ستة 6” إتفاقيات بين المغرب وتشاد ، اليوم الإثنين الموافق 26/أكتوبر/2020 في العاصمة المغربية إتفاقيات تهدف للتعاون في المجالات الدبلوماسية والفلاحة والطاقة والإعلام والإتصال والثقافة والسياحة وتساهم أيضاً في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وتم توقيع الإتفاقيات من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والتشاديين المغتربين ، “أمين أبا صديق” ، ونظيره المغربي ، “ناصر بوريطة” ، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها الوزير أبا صديق ، حالياً للمملكة المغربية.

وتهدف الإتفاقية الأولى إلى إلغاء التأشيرات بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة بين البلدين ، ويتعلق النص الثاني بإتفاقية إطارية للتعاون تهدف إلى وضع الإطار العام للتعاون في مجالات الفلاحة وتربية المواشي.

ويهدف إتفاق الإطار الثالث للتعاون إلى تطوير قطاعي الطاقة والمعادن من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

كما وقع الطرفان إتفاقية للتعاون في ميدان التكوين في مجالات الإعلام والإتصال وعلوم إعلام التوثيق.

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الثقافة بهدف تعزيز التبادل الثقافي من خلال التقريب بين المؤسسات الثقافية في البلدين وتشجيع عقد إتفاقات تعاون في ما بينها.

وتم التوقيع بين البلدين أيضاً ، بذات المناسبة ، مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي وتهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال أيضاً.

وأوضح وزير الخارجية ، أمين أبا صديق في تصريح صحفي في خلال محادثاته مع نظيره المغربي ، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس إرادة البلدين الشقيقين والصديقين في تعزيز تعاونهما أكثر ، ولا سيما في المجالات الإقتصادية والثقافية.