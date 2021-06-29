Mardi 29 juin 2021
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المجتمع: “مشاركة المرأة في القيادة” عنوان ورشة جمعت نساء “دار وداي” بصفة عامة

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchad infos)

ترأس الأمين لمركز الإعلام والتنمية بإقليم “دار وداي” محمد أحمد جلالي ٬ الإنطلاقة الرسمية لأعمال الورشة التدريبية حول “مشاركة المرأة في القيادة” و التي قام بتنظيمها النساء الناشطات في “نبذ العنف ضد المرأة والسلام”.


وبهذه المناسبة أعربت “عائشة صالح” عن الهدف الذي من أجله اقيمت هذه الورشة وهو توجيه المشاركة علي المرأة القيادية وأن لها مسؤولية في تطوير المجتمع٬ وبحكم موقعها في المجتمع يمكنها أيضاً ان تساهم في محاربة الإرهاب الذي اصبح الشغل الشاغل في المجتمع كله.
أما الأمين العام لولاية وداي “محمود محمد صالح” أوضح بأن هذه الورشة تدخل في إطار السلام والتعايش السلمي أيضاً والذي تسعى اليه الحكومة، وأشار الي أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع. وطلب من النساء المشاركات التحلي بروح المسؤولية والصبر من أجل الخروج بخبرات وأفكار جيدة تفيد المجتمع.

تقرير: محمد كبرو حسين

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Mahamat Kabaro

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