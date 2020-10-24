الكاميرون: وفاة “ستة 6” أطفال في هجوم على مدرسة

ستة 6 قتلى على الأقل وعدد قليل من الجرحى في هجوم مسلح من مجهولين لم يتم التعرف عليهم ، وقع صباح اليوم “السبت 24 أكتوبر” ، على الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من الكاميرون.
وكان بالضبط على مدرسة تقع في بلدة كومبا ، في جنوب غرب الكاميرون.
المصدر: RFI
ستة 6 قتلى على الأقل وعدد قليل من الجرحى في هجوم مسلح من مجهولين لم يتم التعرف عليهم ، وقع صباح اليوم “السبت 24 أكتوبر” ، على الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من الكاميرون.
وكان بالضبط على مدرسة تقع في بلدة كومبا ، في جنوب غرب الكاميرون.
المصدر: RFI
SITUATION DU TCHAD
Confirmés : 860
Guérisons : 770
Décès : 74