الكاميرون: وفاة “ستة 6” أطفال في هجوم على مدرسة

ستة 6 قتلى على الأقل وعدد قليل من الجرحى في هجوم مسلح من مجهولين لم يتم التعرف عليهم ، وقع صباح اليوم “السبت 24 أكتوبر” ، على الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من الكاميرون.

وكان بالضبط على مدرسة تقع في بلدة كومبا ، في جنوب غرب الكاميرون.

المصدر: RFI