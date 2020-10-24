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  • الكاميرون: وفاة “ستة 6” أطفال في هجوم على مدرسة

الكاميرون: وفاة “ستة 6” أطفال في هجوم على مدرسة

24 octobre 2020 23:25

ستة 6 قتلى على الأقل وعدد قليل من الجرحى في هجوم مسلح من مجهولين لم يتم التعرف عليهم ، وقع صباح اليوم “السبت 24 أكتوبر” ، على الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من الكاميرون.

وكان بالضبط على مدرسة تقع في بلدة كومبا ، في جنوب غرب الكاميرون.

المصدر: RFI

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