الفوضى في توزيع المواد التموينية: الشرطة والمستفيدين يتشاجرون في الحصول على المواد

أنجمينا: (Tchad infos)

المحتاجين الذين تجمعوا من أجل التوزيع المنظم من قبل الحكومة للمواد التموينية ، في المدرسة الثانوية الحكومية “فيليكس إيبوي” ، انتهى بهم الأمر إلى انتزاع المواد التموينية التي حصلوا عليها خلال عملية التوزيع ، وانضم بعض من رجال الشرطة الذين أداروا هذه العملية إلى صف المنتزعين.

وفي الوقت نفسه ، يقاومون الفقراء ويقاتلون من أجل الحصول على المواد التموينية التي يتم توزيعها ، مما يدل على أنهم فقراء أيضاً ، والطعام الذي أخذوه على متن سيارتهم اختفى في لحظة.

هذه تكافح من أجل الحصول على المواد التموينية

ونذكر أيضاً ، أن هذا التوزيع هو مبادرة من اللجنة الفرعية لمساعدة الدولة التشادية ، علماً أن هذه اللجنة قد تم إنشاؤها لمساعدة الأشخاص المستضعفين بسبب الحظر الذي تم تنفيذه لمدة عشرة أيام ، ضد انتشار الوباء الحالي “كوفيد-19”.