الطفل “ريان”، من باطن الأرض إلى عنان السماء

(Tchadinfos) :أنجمينا

بعد الحادثة الأليمة التي هزت جميع أنحاء العالم، وبالتحديد في مواقع التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها، حادثة الطفل “ريان” الذي قضى خمسة أيام في داخل بئر سقط في داخلها ويبلغ عمقها إلى 32 متراً.

أعلنت وسائل الإعلام المغربية، عن إخراج الطفل “ريان” بعد عمليات الحفر التي إستمرت إلى 92 ساعة من قبل فرق الطوارئ في البلاد، وبعد إخراجه من البئر وسوء حالته الصحية، أعلنت وسائل الإعلام عن وفاة الطفل ريان.

في الوقت نفسه،أعلن الديوان الملكي المغربي عن تواصل الملك “محمد السادس” مع أسرة الطفل بهدف تقديم التعازي.

تقرير: محمد كبرو حسين