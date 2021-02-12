السوق الأسود للهواتف المحمولة “وول ستريت” يتعرض للهدم من قبل البلدية

أنجمينا: (Tchad infos)

منذ صباح اليوم ، تم هدم سوق الهواتف (الجديدة والمستعملة) المسمى “وول ستريت” ، الواقع خلف مقر شركة الهواتف النقالة “تيقو Tigo”.

تم هدم جميع المحلات التجارية هناك من قبل “وكلاء البلدية المركزية” ، وفقاً لبعض البائعين ، لم يتم منحهم أي وقت.

ولكن على جانب مبنى البلدية المركزي في أنجمينا ، فإن هذا الهدم مبرر لأسباب أمنية وخاصة من خلال حقيقة أن هذا السوق الذي كان مرخصاً به في البداية ، وقد نما بشكل فوضوي مما أدى إلى عرقلة الشارع والاستيلاء عملياً على الأعمال والخدمات ويقع أيضاً في مكان قريب من (قسم الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم و Tigo على وجه الخصوص).

ويشير مصدرنا إلى أنه تم إعطاؤهم موقعا آخر في حي “كليب مات” وأنه تم إعطاؤهم عدة مواعيد نهائية ولكنهم لم يلتزموا ، ومن هنا بدأت عمليات الهدم.

تقرير: محمد كبرو حسين