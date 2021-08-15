السلطان شريف يضع حجر أساس بناء قصر سلطنة دار وداي ومقر إقامته

أنجمينا: (Tchad infos)



وسط أجواء بهيجة وبحضور والي ولاية وداي وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين والإداريين والتقليديين فضلا عن السكان وممثلي المنظمات المحلية والدولية .

ترأس سلطان دار وداي شريف عبدالهادي مهدي صباح اليوم حفل وضع حجر أساس لمشروع قصر سلطنة دار وداي .

وتصل القيمة الإجمالية لتكلفة مشروع بناء القصر بـ 3,7500000مليار فرنك سيفا.

في مستهل الحفل قدم رئيس لجنة تنظيم الحفل الأستاذ/محمد احمد حسن ،كلمة شكر للحضور بمختلف مسمياتهم.

معربا شكره وعرفانه بإسم السلطنة لفقيد الأمة مشير تشاد الذي كرس جهوده لاستتباب الأمن ،داعيا المولى أن يدخله فسيح جناته.

كما قدم شكره لبلدية ابيشي ،والفاعلين الاقتصاديين من أبناء الولاية المقيمين داخل البلاد وخارجها ،وأضاف بأنه لايفوته الفرصة لتقديم أعمق شكره للمهندس المصمم لخريطة السلطنة.

داعيا كل سكان دار وداي على التضامن تطلعا لمستقبل موعود بعيدا عن الاحباط ،بجانب تقديم مساهمات الكل وتسجيل اسمائهم في لوحات الشرف لبناء هذا القصر .

من جهته مسؤول الشركة المنفذة لمشروع بناء القصر المهندس/عوض حسين مطر ،خلال كلمته أوضح بأن تصميم القصر يتكون من مبنى رئيسي له أربع ملحقات ،بحيث كل ملحق يتكون من طابقين يحتوي لمكاتب إدارية.

وأشار إلى أن القصر يشمل سكنا كبيرا للسلطان ،وله أربع أجنحة يسع لعدة أسر متكاملة ،بالإضافة إلى ديوان وغرف ضيافة للزوار من كبار الشخصيات.

ونوه المهندس في حديثه إلى أن هناك مسجدا داخل القصر بسعة 20×15 ،وملحق مصلى للنساء.

وأوضح بأن داخل القصر توجد مكاتب للقضاء وإدارة مكتب السلطان ،ومكتب ديوان الزكاة والشؤون الأسرية.

ونوه إلى أن المبنى يتكون من خمس طوابق ، وفي داخله قاعة إجتماعات ومؤتمرات كبرى ،ومتحف وحديقة تتوسطها نافورة مياه ،بالإضافة لمظلات ومواقف السيارات ، وغرف سكن حرس السلطان .