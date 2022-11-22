السعودية-الأرجنتين: التاريخ يُكتب بالأقلام حيناً، وبالأقدام أحياناً أخرى

(Tchadinfos) :أنجمينا

مختصر – في إطار “كأس العالم” بدولة قطر دوحة العالم، واللقاء الذي أثار الرهبة في قلوب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والذي يتمثل في مباراة “الأخضر السعودي ومنتخب الأرجنتين”، وانتهت المباراة بفوز الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.

وفي ذات السياق، فإن فوز الأخضر يعتبر الأول من نوعه لمنتخب عربي منذ بداية فعاليات “كأس العالم”. ولا ننسى أيضاً هذا الإنتصار قد تمثل في رسم الإبتسامة في وجوه العالم أجمع وللأمة الإسلامية بصفة خاصة. ولايسعنا أن نقول سوى هنيئاً لكم أيها الأبطال وستبقى تلك الراية الخضراء ترفرف فرحاً.



من غرفة التحرير: محمد كبرو حسين