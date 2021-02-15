الساحل G5: الدعم الخارجي والذي يعتبر أساسي

أنجمينا: (Tchad infos)

للتغلب على الجماعات المسلحة والإرهابية ، تحتاج الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس إلى مساعدة المجتمع الدولل باستثناء فرنسا ، وتظل المساعدات الحالية غير كافية.

انجمينا تستضيف قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس وفرنسا يومي 15 و 16 فبراير 2021 ، ورحب الرئيس التشادي “إدريس ديبي إتنو” ، بنظرائه من بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي ونيجيريا وفرنسا لتقييم الوضع الأمني في قطاع الساحل ، بعد عام واحد من قمة باو في فرنسا ، والتي عقدت في 13 يناير 2020.

أعلن ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 5 فبراير ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن قمة أنجمينا ستجعل من الممكن “تقييم تقدمنا وانتصاراتنا على الإرهاب ، خاصة في مجال الإرهاب ، الحدود الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر ، مذكرة المحرر) ومناقشة عودة الدولة والخدمات العامة في مناطق خالية من الإرهاب ، والغرض من القمة هو “تضخيم الزخم” لقمة باو في يناير 2020 والتي سمحت “بانقلاب واضح في ميزان القوى” في هذه المنطقة من الحدود الثلاثة حيث أرسلت تشاد كتيبة ثانية.

نحو تعديل برخان

ستتحدث فرنسا أيضًا عن إجراء تعديلات على الأنظمة المناهضة للجهاديين ، جهاز برخان يحشد حتى الآن أكثر من 5000 جندي ولكن في مواجهة صعود الأصوات المعادية في دول الساحل ، يمكن تقليص هذا الوجود وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه جاري التفكير في هذا الموضوع.

ولكن الرئيس ماكرون لم يأتي إلى أنجمينا وسيتبادل الحوار عبر الفيديو مع نظرائه في منطقة الساحل ، الذين استقبلهم جميعاً شخصاً واحد في قصر الإليزيه في الأسابيع الأخيرة ، وفقاً للرئاسة الفرنسية.

ألمانيا ، الغائبة في باو (فرنسا) ، ستكون حاضرة أيضاً في العاصمة التشادية من خلال رئيس دبلوماسيتها ، ألمانيا والتي أشادت بالتزام فرنسا تجاه منطقة الساحل و “العمل المهم للغاية” الذي تم القيام به ، تريد أن تكون أكثر حضورا في المنطقة.

في قمة مجموعة السبع المخصصة لإفريقيا ، في 25 أغسطس 2020 في بياريتز ، دعت “ميركل وماكرون” إلى “التوسع” في دول أخرى و “تعزيز” التحالف الدولي الذي يساعد دول الساحل في محاربة الجماعات الجهادية مالياً. وأعربوا عن ضرورة “تغيير المقياس والأسلوب” (ماكرون) ، لأن “الوضع مستمر في التدهور” في قطاع الساحل (ميركل).

“إشارة مهمة” من الأمريكيين

كما سيقوم وزير الخارجية الأمريكي الجديد “أنتوني بلينكين” بإيصال رسالة بالفيديو إلى القادة في منطقة الساحل ، وهذا التدخل تعتبره باريس بالفعل “إشارة مهمة”.

بالنسبة لباريس ومجموعة دول الساحل الخمس ، حان الوقت لأن يصبح الحلفاء الأوروبيون والأمريكيون أكثر انخراطاً في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ، تستفيد منطقة الساحل G5 بشكل أساسي من دعم فرنسا ، مع 4500 جندي من عملية برخان ، كما توفر فرنسا المركبات والمعدات والمشورة والتدريب لجيوش دول الساحل الخمس.

يقوم ما يقرب من 1500 جندي ألماني بمهام تدريب ودعم لقوة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما MINUSMA”

وتوفر الولايات المتحدة معلومات استخباراتية ومراقبة قيّمة ، وتزويدهم بالوقود جواً ، وقدرات عالية في النقل اللوجستي ، وفي 3 يوليو 2020 قدمت السفارة الأمريكية في أنجمينا إمدادات بقيمة 8.5 مليون دولار إلى تشاد من أجل دعمها في جهودها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

ينص قرار للأمم المتحدة صدر عام 2017 على مينوسما (والذي يضم حوالي 13000 جندي حفظ سلام) لتوفير الدعم التشغيلي واللوجستي لقوة الساحل المشتركة G5.

وفي أنجمينا ، لن يفشل مشير تشاد ومضيفوه في منطقة الساحل من تكرار دعوتهم للتضامن الوطني لوقف انتشار الإرهاب في منطقة الساحل ، ولا تستطيع منطقة الساحل G5 وحدها احتواء هذا التهديد الذي يحصد العديد من الضحايا كل يوم.

تقرير: محمد كبرو حسين