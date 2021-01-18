الحكومة تنفي تورط تشاديين بعمليات العنف في دارفور

أنجمينا: (Tchad infos)

ورد عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السفير “شريف محمد زين” اليوم الاثنين 18 يناير 2021 ، حول تصريحات والي ولاية غرب دارفور على قناة الجزيرة ، مؤكداً مشاركة مواطنين تشاديين في عمليات عنف مميتة في الولاية.

وبحسب البيان الصحفي للحكومة التشادية فإن القوة المشتركة التشادية السودانية ، المسؤولة عن مراقبة الحدود المشتركة تحركت على طول الحدود ولم ترصد أي عبور للجماعات المسلحة باتجاه السودان ، وعلى العكس من ذلك ، ثمانية ضباط شرطة سودانيين مسلحين لجؤوا إلى تشاد بحثاً عن مأوى.

واختتم بيانه مشيراً إلى أن تشاد مستعدة للمشاركة في لجنة مشتركة لتسليط الضوء على هذا الاتهام الخطير الذي لا يمكن تبريره وفي ظل العزم المتبادل والجهود المشتركة للبلدين لمواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي.

تقرير: محمد كبرو حسين