التربة الجوفية لبحيرة تشاد ستكون موضوع للدراسة

أنجمينا: (Tchad infos)

تعاون – في إطار تنفيذ مشروع “Chadrill-Lake Chad Drilling” ، ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “دافيد هودينغار” في 13 يناير مع سفير فرنسا لدى تشاد ، “برتراند كوشيري“.

تخطط وزارة التعليم العالي لدراسة ترسبات التربة الجوفية لبحيرة تشاد هذا لغرض توفير فهم البيئة ، ولتقييم آثار تغير المناخ على بحيرة تشاد ، وسيكون هذا المشروع بقيادة وزارة التعليم العالي وجامعة أنجمينا والمركز القومي لأبحاث التنمية (CNRD).

أما بالنسبة لبرتراند كوشيري ، سفير فرنسا لدى جمهورية تشاد ، “ربما تكون صفحة جديدة من التاريخ نكتبها معاً التشاديين والفرنسيين من حيث البحث للمساهمة في معرفة أفضل لتاريخ العالم والإنسانية”.

تقرير: محمد كبرو حسين