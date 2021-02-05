الانتخابات الرئاسية في 11 أبريل: MPS ستقوم بتنصيب مرشحها في 6 فبراير الجاري

أنجمينا: (Tchad infos)

تعقد حركة الإنقاذ الوطني (MPS) مؤتمرها الاستثنائي التاسع يوم 6 فبراير 2021 ، في أنجمينا لتنصيب مرشحها للانتخابات الرئاسية في أبريل 2021.

رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سيتم تنصيبه كمرشحاً للحزب في انتخابات أبريل 2021 ، باستثناء عكس الوضع المرشح للرئاسة من قبل حزبه MPS ، يوم السبت 6 فبراير بهدف تفويضه السادس، ويأتي هذا المؤتمر الاستثنائي التاسع بعد المؤتمرات التمهيدية للمقاطعات والتي أعلن من خلالها ترشيحها التام لرئيس الجمهورية ، وسيشيد المؤتمر الاستثنائي التاسع للحزب الحاكم والذي سيعقد في 6 فبراير بلا شك “والمشير” باعتباره بطله في هذه الانتخابات الرئاسية لأنه من خلال قرار عقد هذا المؤتمر ، أشار الأمين العام للحزب إلى أنه “في نهاية اجتماعهم ، سيتخذ أعضاء المؤتمر قرار واحد ، المشير التشادي إدريس ديبي إتنو “مرشح MPS في الانتخابات الرئاسية أبريل 2021”.

وهكذا اليوم ، نرى أن ساحة “قصر 15 يناير” تضم مئات أعلام بألوان حزب MPS ، هنا وهناك ملصقات للرئيس وكذلك ملصقات MPS ، والصالة الكبيرة جاهزة أيضاً للترحيب بالمندوبين في أقل من 24 ساعة.

تقرير: محمد كبرو حسين